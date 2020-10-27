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Путин предложил подумать о создании аналога Росохранкультуры

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Создание в России профильного органа по типу Росохранкультуры необходимо обдумать, заявил во вторник, 27 октября, президент РФ Владимир Путин.

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«По поводу возрождения Росохранкультуры точно совершенно надо подумать», — сказал президент на заседании Совета по культуре и искусству.

Он отметил, что в России всё время борются за сокращение аппарата и против раздувания каких-то бюрократических структур.

«Но если уж Минстрой вобрал в себя все функции строительства, в том числе и в сфере культуры, то, конечно, без всякого сомнения, контроль за этим должна осуществлять профильная организация. Над этим точно мы подумаем», — добавил Путин.

Росохранкультура функционировала в России в 2008–2011 годах. Орган находился в ведении Министерства культуры.

Ранее в ходе заседания глава государства заявил, что власти России будут делать всё возможное, для того чтобы не допустить закрытия учреждений культуры из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. По словам Путина, на высшем уровне будут представлены меры дополнительной поддержки театров в условиях пандемии.

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