Путин призвал не допустить закрытия учреждений культуры

Власти России будут делать все возможное для того, чтобы не допустить закрытия учреждений культуры из-за роста заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом во вторник, 27 октября, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству.

«Вы упомянули о том, что заполняемость [театров] 50%. Я думаю, что коллеги с пониманием к этому относятся. Нам нужно сделать так, чтобы не закрыться совсем <...>. Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали», — отметил он.

По словам российского лидера, на высшем уровне будут представлены меры дополнительной поддержки театров в условиях пандемии.

«Естественно, мы думаем о том, что сделать дополнительно для той сферы, работу которой мы сегодня обсуждаем», — добавил Путин.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором рекомендовал главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время, а именно с 23:00 до 6:00.

С 19 октября вход в московские учреждения культуры возможен только по электронным билетам. Бумажный формат отменен, чтобы снизить число контактов и уменьшить вероятность передачи коронавирусной инфекции. Кроме того, в залах нельзя приобрести билеты на соседние места, минимум через одно сиденье.

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