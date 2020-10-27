Власти рассказали о первых результатах работы QR-кодов в Москве

Около 1,7 тыс. посетителей ночных заведений в Москве могли контактировать с больными COVID-19, и они получили SMS об этом, сообщил 27 октября глава столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Уже есть первые результаты. Было зафиксировано 26 пересечений, там, где люди, заболевшие ковидом, могли контактировать с посетителями клубов. Порядка 1,7 тыс. посетителей получили SMS-уведомления о том, что им необходимо провериться на ковид, так как у них был возможный контакт с кем-то из заболевших», — приводит «РИА Новости» слова Немерюка.

Он добавил, что в среднем в заведениях Москвы регистрируются по 40–60 тыс. посетителей ежедневно.

Кроме того, свыше 50 нарушителей перчаточно-масочного режима выявили в бизнес-центрах на юго-востоке столицы в ходе рейдов во вторник.

«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведен мониторинг бизнес-центров юго-востока Москвы на предмет соблюдения перчаточно-масочного режима в соответствии с указом мэра Москвы. В ходе обследования выявлены нарушения по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП, составлено 52 протокола, штраф для физического лица предусмотрен в размере 4 тыс. рублей», — цитирует ТАСС инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы Алексея Орлова.

Ранее в этот же день Роспотребнадзор выпустил указ, в котором рекомендовал главам регионов запретить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в ночное время.

Вместе с тем глава пресс-службы мэра и правительства столицы Гульнара Пенькова сообщила, что в Москве не будут закрывать ночные клубы и бары после рекомендации Роспотребнадзора об ограничении работы общепита с 23:00 до 06:00. Она отметила, что система чекинов в таких заведениях города справляется со своей задачей.

В ночных клубах и барах столицы на фоне роста заболеваемости COVID-19 начала с 19 октября действовать система идентификации посетителей по QR-коду.