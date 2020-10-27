В Минздраве заявили о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции

Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом 27 октября, выступая на панельной дискуссии на форуме «Здоровое общество», заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус.

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных», — сказал он.

Аналогичная картина складывается в США и других западных странах, однако для того, что достичь уровня ниже плато необходима вакцина против ВИЧ-инфекции. Мазус считает, что для создания такой вакцины должен быть направлен комплекс научных усилий, который есть в мире.

Ранее во вторник Мазус заявил, что около 4,7 тыс. человек с вирусом иммунодефицита человека в России сдали положительный тест на COVID-19.

Он добавил, что, согласно мировым данным, больные ВИЧ-инфекцией не отличаются по течению коронавирусной инфекции от больных без вируса иммунодефицита человека.