Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами в Жестяной Горке
Общество
В России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Мир
Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов
Культура
Путин потребовал изменить подход к подбору строителей на объектах культурного наследия
Общество
Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса

В Минздраве заявили о выходе России на плато по ВИЧ-инфекции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вышла на плато по заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом 27 октября, выступая на панельной дискуссии на форуме «Здоровое общество», заявил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции министерства здравоохранения РФ Алексей Мазус.

Одолеть себя: коронавирус связали с развитием аутоимунных заболеваний
У части переболевших диагностируют системную красную волчанку, васкулиты и рассеянный склероз

«Сегодня наша страна достигла достаточно многого, у нас стабильные цифры по приросту, условно, мы вышли на плато ВИЧ-инфекции. В последние годы у нас выявляется все меньше больных», — сказал он.

Аналогичная картина складывается в США и других западных странах, однако для того, что достичь уровня ниже плато необходима вакцина против ВИЧ-инфекции. Мазус считает, что для создания такой вакцины должен быть направлен комплекс научных усилий, который есть в мире.

Ранее во вторник Мазус заявил, что около 4,7 тыс. человек с вирусом иммунодефицита человека в России сдали положительный тест на COVID-19.

квОн добавил, что, согласно мировым данным, больные ВИЧ-инфекцией не отличаются по течению коронавирусной инфекции от больных без вируса иммунодефицита человека.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020