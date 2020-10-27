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Останкинскую телебашню подсветят красным в поддержку акции по борьбе с инсультом

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29 октября Останкинская телебашня ко Дню борьбы с инсультом окрасится в красный цвет в поддержку акции «Оденься в красное!». Об этом сообщили во вторник, 27 октября, в пресс-службе телебашни.

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«Вечером с 18:00 до 22:00 на медиафасаде телебашни появится огромное бьющееся сердце на красном фоне, символизируя собой заботу о себе, близких людях и продолжении жизни, несмотря ни на какие обстоятельства», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ежегодно акция «Оденься в красное!» проводится Российским кардиологическим обществом с целью повысить уровень знаний о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Москва 24».

Ранее в этот же день сообщалось, что американские ученые привели результаты исследования, которое доказало пользу диеты с высоким содержанием жиров для предотвращения сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма.

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