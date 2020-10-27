Ученые рассказали о пользе для сердца кетогенной диеты

Американские ученые привели результаты исследования, которое доказало пользу диеты с высоким содержанием жиров для предотвращения сердечной недостаточности, связанной с нарушениями метаболизма. Результаты исследования опубликованы 26 октября в журнале Nature Metabolism.

«Наша работа предполагает, что диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может рассматриваться как лечебное питание при сердечной недостаточности», — приводятся в материале слова руководителя исследования Кайле МакКоммиса, доцента кафедры биохимии и молекулярной биологии Университета Сент-Луиса.

Миокарду (мышечной ткани сердца. — Ред.) для поддержания сердечного сокращения необходимо огромное количество химической энергии. При нарушениях метаболизма, например при диабете, может развиться сердечная недостаточность.

Исследователи из Медицинских школ Вашингтонского университета и Университета Сент-Луиса выяснили, что диета с высоким содержанием жиров, или кетогенная диета, полностью предотвращает сердечную недостаточность. Лабораторные эксперименты продемонстрировали, что для нормального получения сердцем метаболической энергии к митохондриям клеток должны вовремя доставляться пируваты — соли пировиноградной кислоты, которые представляют собой конечный продукт метаболизма глюкозы.

Эту роль берет на себя белковый комплекс MPC (митохондриальный переносчик пирувата). При сердечной недостаточности снижается экспрессия MPC, что приводит к нарушению функции сердца, говорится в исследовании.

Сердечную недостаточность можно предотвратить, если обеспечить кетогенную диету с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов.

По результатам исследования специалисты сделали вывод, что кетогенные диеты не усиливают метаболизм сердечных кетоновых тел, а скорее стимулируют окисление жирных кислот, что и обеспечивает работоспособность сердца.

Ранее, 15 октября, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал об осложнениях при коронавирусе у пациентов с болезнями сердца. Он подчеркнул, что сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни и увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, а смерти — в 12 раз.

По словам академика, основными сердечно-сосудистыми осложнениями при коронавирусе являются тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, может возникать и миокардит.