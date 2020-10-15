Кардиолог рассказал об осложнениях от COVID-19 при болезнях сердца

Сердечно-сосудистые патологии приводят к более тяжелому течению болезни при коронавирусе, сообщил в четверг, 15 октября, генеральный директор НМИЦ кардиологии, главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

«Достоверно сердечно-сосудистые заболевания не увеличивают риск заболеть коронавирусом, но определяют более тяжелое течение болезни. Они увеличивают риск госпитализации в случае инфицирования примерно в шесть раз, увеличивают риск смерти в 12 раз», — цитирует его «Интерфакс».

Также Бойцов добавил, что риск инфаркта миокарда при COVID-19 по сравнению с гриппом возрастает в два-три раза, инсульта — в шесть-семь раз.

По словам академика, основными сердечно-сосудистыми осложнениями при коронавирусе являются тромбозы, нарушение ритма сердца, сердечная недостаточность, может возникать и миокардит.

Сердечно-сосудистые заболевания есть у каждого третьего пациента, госпитализированного с коронавирусом, заметил главный кардиолог.

Ранее, 13 октября, финские ученые привели результаты исследования, в котором говорится, что синдром обструктивного апноэ сна в пять раз повышает риск госпитализации и тяжелого течения коронавирусной инфекции. Исследование проводилось среди 305 пациентов, заболевших COVID-19.