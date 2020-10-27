Боксер Алоян выразил уверенность в победе Гассиева над Сефери

Российский боксер Михаил Алоян выразил уверенность в победе россиянина Мурата Гассиева в поединке с албанцем Нури Сефери. Об этом спортсмен заявил во вторник, 27 октября.

«Мурат — он всегда мотивированный, физически сильный. С техникой и мыслью на ринге у него все в порядке. Я не сомневаюсь в его победе. Что касается смены соперников, у меня тоже это происходило не раз. Да, это неприятно, но это бывает, и мы, профессиональные боксеры, к этому нормально относимся», — цитирует Алояна РЕН ТВ.

Он отметил, что переход в другую весовую категорию подразумевает риск для Гассиева. «Это может быть чревато, а с другой стороны — если ты рискуешь и побеждаешь, то вдвойне лучше и слаще победа», — добавил боксер.

Бой двукратного чемпиона мира по версиям IBF (2016-2018) и WBA (2018) Гассиева с албанцем Нури Сефери состоится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе. Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем, однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав его железным человеком, а себя — албанским Тайсоном.