Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19
Общество
В России началось производство вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона»
Мир
Лукашенко призвал вузы отчислить протестующих студентов
Общество
В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары
Общество
Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса
Сюжет:

В Великобритании детям запретят просить у соседей сладости на Хэллоуин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинству британских детей в этом году придется обойтись без сбора конфет в праздник Хэллоуина. Об этом 26 октября пишет Sky News со ссылкой на представителя правительства Великобритании.

Эпидемия будущего: «Валдай» ищет позитив в настигшей мир инфекции
Вызванные COVID-19 изменения останутся с человечеством навсегда, уверены участники форума

Речь идет о традиционной национальной забаве, в соответствии с которой в праздник Хэллоуина 31 октября дети хотят по соседним домам от двери к двери и просят их угостить конфетами, угрожая шалостями. В этом году мероприятие оказалось под угрозой из-за введенных в стране ограничений по COVID-19. Поэтому отправиться на сбор сладостей смогут лишь дети, проживающие в регионах с низким уровнем риска.

«Правила (для хэллоуинской традиции. — Ред.) равносильны тем же, что действуют для встреч жителей разных домовладений. На практике это означает, что если вы живете в зоне с крайне высоким уровнем ограничений, то вы не можете ходить в гости и встречаться внутри помещений или на частных открытых площадках на улице (придомовые сады, дорожки и ступени. — Ред.)», — отметили на Даунинг-стрит.

При этом для жителей районов с высоким уровнем ограничений разрешены встречи на свежем воздухе группами до шести человек, но запрещено ходить в гости.

«Правила одинаковы для всех обстоятельств, и люди должны будут следить за соблюдением этих правил», — подчеркнул представитель правительства.

В нескольких густонаселенных регионах страны уже введен максимальный уровень ограничений, в части районов он будет объявлен в ближайшие дни. В двух самых крупных городах страны — Лондоне и Бирмингеме — уже действует второй уровень ограничений, который также предусматривает запрет на походы в гости и встречи в помещениях с проживающими в других домовладениях людьми.

Праздник Хэллоуин отмечается каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 октября, в Великобритании зарегистрировано 894 690 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 998 летальных исходов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020