В Великобритании детям запретят просить у соседей сладости на Хэллоуин

Большинству британских детей в этом году придется обойтись без сбора конфет в праздник Хэллоуина. Об этом 26 октября пишет Sky News со ссылкой на представителя правительства Великобритании.

Речь идет о традиционной национальной забаве, в соответствии с которой в праздник Хэллоуина 31 октября дети хотят по соседним домам от двери к двери и просят их угостить конфетами, угрожая шалостями. В этом году мероприятие оказалось под угрозой из-за введенных в стране ограничений по COVID-19. Поэтому отправиться на сбор сладостей смогут лишь дети, проживающие в регионах с низким уровнем риска.

«Правила (для хэллоуинской традиции. — Ред.) равносильны тем же, что действуют для встреч жителей разных домовладений. На практике это означает, что если вы живете в зоне с крайне высоким уровнем ограничений, то вы не можете ходить в гости и встречаться внутри помещений или на частных открытых площадках на улице (придомовые сады, дорожки и ступени. — Ред.)», — отметили на Даунинг-стрит.

При этом для жителей районов с высоким уровнем ограничений разрешены встречи на свежем воздухе группами до шести человек, но запрещено ходить в гости.

«Правила одинаковы для всех обстоятельств, и люди должны будут следить за соблюдением этих правил», — подчеркнул представитель правительства.

В нескольких густонаселенных регионах страны уже введен максимальный уровень ограничений, в части районов он будет объявлен в ближайшие дни. В двух самых крупных городах страны — Лондоне и Бирмингеме — уже действует второй уровень ограничений, который также предусматривает запрет на походы в гости и встречи в помещениях с проживающими в других домовладениях людьми.

Праздник Хэллоуин отмечается каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 27 октября, в Великобритании зарегистрировано 894 690 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 998 летальных исходов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.