Общественный транспорт ежедневно дезинфицируют в Иркутске

В Иркутске каждый день проводится дезинфекция общественного транспорта. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов.

По его словам, которые приводит ИА IrkutskMedia, на линию вывели максимальное количество подвижного состава, а водители и кондукторы работают в полную смену. Градоначальник отметил, что задача властей – обеспечить безопасность пассажиров в непростых эпидемиологических условиях.

Каждый день сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора проводят проверки общественного транспорта, в том числе проверяется санитарное состояние подвижного состава.

Троллейбусы, автобусы и трамваи обрабатывают специальным хлорсодержащими средствами перед выходом на линию и вечером, после возвращения в гараж. В течение всего дня после каждого рейса водители протирают поручни и сидения. Они оснащены средствами индивидуальной защиты и проходят медицинский осмотр перед выходом на рейс.

Частные перевозчики также обязаны проводить дезинфекцию салонов не реже двух раз в день.

В общей сложности обработке специальными растворами каждый день подвергается более 1200 транспортных средств, которые выходят на разные маршруты в Иркутске.

27 октября сообщалось о госпитализации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, у которого ранее подтвердился COVID-19. Его состояние называют стабильным, но нужно круглосуточное наблюдение врачей.