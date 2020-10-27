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Общественный транспорт ежедневно дезинфицируют в Иркутске

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В Иркутске каждый день проводится дезинфекция общественного транспорта. Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ход работ проверил мэр города Руслан Болотов.

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По его словам, которые приводит ИА IrkutskMedia, на линию вывели максимальное количество подвижного состава, а водители и кондукторы работают в полную смену. Градоначальник отметил, что задача властей – обеспечить безопасность пассажиров в непростых эпидемиологических условиях.

Каждый день сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора проводят проверки общественного транспорта, в том числе проверяется санитарное состояние подвижного состава.

Троллейбусы, автобусы и трамваи обрабатывают специальным хлорсодержащими средствами перед выходом на линию и вечером, после возвращения в гараж. В течение всего дня после каждого рейса водители протирают поручни и сидения. Они оснащены средствами индивидуальной защиты и проходят медицинский осмотр перед выходом на рейс.

Частные перевозчики также обязаны проводить дезинфекцию салонов не реже двух раз в день.

В общей сложности обработке специальными растворами каждый день подвергается более 1200 транспортных средств, которые выходят на разные маршруты в Иркутске.

27 октября сообщалось о госпитализации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, у которого ранее подтвердился COVID-19. Его состояние называют стабильным, но нужно круглосуточное наблюдение врачей.

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