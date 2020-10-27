Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19
Мир
РФ поднимет в ООН вопрос о притязаниях США на ресурсы Луны
Мир
Баку заявил о праве уничтожать любые угрожающие его территории военные объекты
Общество
В Москве не будут закрывать ночные клубы и бары
Общество
В Ростове-на-Дону уволили начальника горздрава

Эксперт сравнил защиту от прослушки смартфона и кнопочного телефона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кнопочный телефон — более безопасный вариант для защиты от прослушки, чем смартфон, рассказал «Известиям» менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров во вторник, 27 октября.

Дело в том, что на кнопочный телефон попросту не установится большинство приложений, в том числе вредоносных, которые используются в смартфонах для прослушивания разговоров, отметил специалист.

Отпечатки покажут: с телефонными мошенниками хотят бороться по-новому
Одним из самых популярных видов обмана является звонок от «службы безопасности» банка

При этом даже кнопочный телефон не сможет гарантировать отсутствия прослушки со стороны спецслужб, отмечает Сергей Бодров.

Он напомнил, что с 2018 года оперативники могут получить запись, которая ведется на стороне оператора. По «закону Яровой» данные, в том числе разговоры, должны храниться в течение полугода, добавил представитель Роскачества.

В свою очередь директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил 27 октября агентству «Прайм», что большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники.

В этой связи чаще всего слежкой за гражданами занимаются мошенники, близкие люди либо конкуренты.

При этом самый главный признак прослушки телефона — его странное, нетипичное поведение.

Например, быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета, самопроизвольное включение и выключение аппарата, а также установленная не владельцем телефона программа, заключил Мясоедов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020