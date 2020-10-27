Эксперт сравнил защиту от прослушки смартфона и кнопочного телефона

Кнопочный телефон — более безопасный вариант для защиты от прослушки, чем смартфон, рассказал «Известиям» менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров во вторник, 27 октября.

Дело в том, что на кнопочный телефон попросту не установится большинство приложений, в том числе вредоносных, которые используются в смартфонах для прослушивания разговоров, отметил специалист.

При этом даже кнопочный телефон не сможет гарантировать отсутствия прослушки со стороны спецслужб, отмечает Сергей Бодров.

Он напомнил, что с 2018 года оперативники могут получить запись, которая ведется на стороне оператора. По «закону Яровой» данные, в том числе разговоры, должны храниться в течение полугода, добавил представитель Роскачества.

В свою очередь директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил 27 октября агентству «Прайм», что большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники.

В этой связи чаще всего слежкой за гражданами занимаются мошенники, близкие люди либо конкуренты.

При этом самый главный признак прослушки телефона — его странное, нетипичное поведение.

Например, быстрая разрядка аккумулятора или перегрев гаджета, самопроизвольное включение и выключение аппарата, а также установленная не владельцем телефона программа, заключил Мясоедов.