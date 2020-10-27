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Валуев заявил о предвзятости в отношении российских спортсменов

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На протяжении последних нескольких лет существует предвзятость в отношении российских спортсменов. Об этом 27 октября заявил депутат Госдумы Николай Валуев, комментируя решение антидопинговой панели CAS признать российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил.

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«Мы так радовались победе в эстафете в Сочи, это такая феерия была. Финал — апофеоз вообще всей Олимпиады. Сам не могу забыть, как очень сильно радовались. Потеря это или нет, не знаю, не хочу забегать вперед. Я очень надеюсь, что получится доказать его невиновность, тогда это все вернется. У нас сегодня в отношении российских спортсменов есть предвзятость. Это мы уже знаем, это уже данность, мы с ней живем уже несколько лет», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

По мнению Валуева, если повышенное содержание гемоглобина является особенностью организма Устюгова, то решение CAS является настоящей «охотой на Евгения». В связи с этим Устюгову стоит подавать апелляцию и доказать в суде, что речь идет действительно об особенности организма.

Ранее в понедельник стало известно, что антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала всего его результаты за четыре года (2010–2014). Таким образом, он был лишен золотой медали эстафеты Олимпийских игр в Сочи и двух медалей игр в Ванкувере.

Ранее, 20 октября, стало известно, что российского легкоатлета Максима Краснова, который специализируется на спортивной ходьбе, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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