Легкоатлета Краснова дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российского легкоатлета Максима Краснова, который специализируется на спортивной ходьбе, дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом говорится на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во вторник, 20 октября.

Спортсмена дисквалифицировали с 28 сентября 2020 года по 27 сентября 2024 года.

«Допинг-проба, взятая у Максима Краснова (Московская область, тренер Злобин В.С.) 5 сентября на чемпионате России по ходьбе в подмосковном Воронове, показала наличие в организме спортсмена запрещенных препаратов (S2-эритропоэтин и S62-фонтурацетам)», — отмечают в федерации.

Результат Краснова, показанный на чемпионате России 5 сентября этого года, аннулировали.

Ранее, 13 октября, ВФЛА сообщила о дисквалификации прыгуньи с шестом Людмилы Ереминой на два года за употребление допинга. В пробе россиянки обнаружили запрещенный препарат «Кломифен».