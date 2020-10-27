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Путин продлил детские выплаты для семей с низкими доходами

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Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока начисления ежемесячных выплат на детей до трех лет. Документ опубликован во вторник, 27 октября, на официальном портале правовой информации.

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Положения уже действовали в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года — выплаты, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлевались автоматически. Со 2 октября для начисления выплат вновь нужно было подавать заявление через многофункциональный центр предоставления госуслуг или единый портал государственных и муниципальных услуг или при личном обращении в уполномоченные органы.

Мера поддержки была продлена в связи с необходимостью ограничить социальные контакты в период распространения коронавируса. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова пояснила, что упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и снизить риски заболевания семей с детьми в условиях пандемии.

В этот день Путин также поручил правительству изучить вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Кабмин должен представить доклад о выполнении распоряжения до 1 декабря 2020 года.

Ранее, 11 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Выплаты начисляются с 1 января нынешнего года, но фактически россияне стали получать их с июня, в том числе за пропущенные месяцы. Сейчас детское пособие составляет половину регионального прожиточного минимума, а в среднем по стране — 5,5 тыс. рублей.

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