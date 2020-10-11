Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от трех до семи лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Документ опубликован 11 октября на сайте правительства.

Такое решение принято в связи с тем, что в стране увеличивается количество детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3,8 млн.

Ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января этого года, но фактически россияне стали получать их с июня — в том числе за пропущенные месяцы.

В настоящий момент детское пособие составляет половину регионального прожиточного минимума, а в среднем по стране — 5,5 тыс. рублей. В Минтруде отметили, что этой суммы часто недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.