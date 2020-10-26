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Путин поручил ввести выплаты родителям детей до 7 лет по временной нетрудоспособности

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Правительство России изучит вопрос о выплате родителям детей до 7 лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка вне зависимости от стажа. Соответствующее поручение отдал российский лидер Владимир Путин, список распоряжений опубликован 24 октября на сайте Кремля.

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«Рассмотреть вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты», — гласит один из пунктов перечня поручений.

При этом доклад о выполнении распоряжения главы государства кабинет министров должен представить до 1 декабря 2020 года.

Ранее, 11 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 8,8 млрд рублей для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.

Ежемесячная выплата на детей указанного возраста назначается семьям, в которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Выплаты начисляются с 1 января нынешнего года, но фактически россияне стали получать их с июня, в том числе за пропущенные месяцы.

Сейчас детское пособие составляет половину регионального прожиточного минимума, а в среднем по стране — 5,5 тыс. рублей. В Минтруде считают, что этой суммы часто недостаточно, чтобы вывести доход семьи из-за черты бедности.

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