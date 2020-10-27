АвтоВАЗ перенес сроки выхода обновленной модели Lada Largus

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ начнет серийный выпуск обновленного универсала Lada Largus FL в феврале 2021 года. Ранее предприятие планировало начать сборку модели в октябре 2020 года. Об этом 27 октября сообщает паблик «ВKонтакте» AvtoVAZ News.

Внешне рестайлинговая модель будет отличаться от предшественника новыми фарами, иной решеткой радиатора, а также видоизмененными бамперами. Кроме того, на Lada Largus FL установят боковые зеркала от Lada Vesta.

В салоне машины появятся передняя панель, как у Renault Duster, новые центральный тоннель, рулевое колесо и подлокотники.

1 октября сообщалось, что АвтоВАЗ в пятый раз за год поднял стоимость своих автомобилей.