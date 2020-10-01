АвтоВАЗ в пятый раз за год поднял стоимость своих автомобилей

С 1 октября весь модельный ряд отечественного производителя АвтоВАЗ подорожал в среднем на 2–3%. Об этом сообщает «Российская газета».

В частности, самая доступная модель Lada Granta подорожала с 470 900 рублей до 483 900 рублей, седан Lada Vesta — с 653 900 до 667 900 рублей, внедорожник Lada 4×4 с 572 900 до 581 900 рублей.

Отмечается, что до 1 октября АвтоВАЗ в 2020 году четыре раза корректировала цены на все свои модели. В 2019 году Lada трижды переписывала ценники.

28 сентября сообщалось, что российский автопроизводитель АвтоВАЗ начал продажи модели Lada Xray #Club с пакетом Multimedia, включающим популярные сервисы «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.