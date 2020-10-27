Forbes назвал российских YouTube-блогеров с самыми высокими доходами от рекламы

YouTube-канал LABELCOM заработал на рекламе более 3,5 миллионов долларов, заняв первое место в соответствующем рейтинге Forbes. Об этом издание сообщает во вторник, 27 октября.

«Forbes решил изучить, кому достаются эти деньги и посчитать, кто из видеоблогеров в русскоязычном YouTube зарабатывает на рекламе больше всех. Лидеры рейтинга стендапер с ТНТ Нурлан Сабуров и его партнеры — на канале LABELCOM они заработали за год $3,55 млн», — сообщается на сайте издания.

Самым популярным шоу канала является «Что было дальше?» (ЧБД). Как сообщает Forbes, реклама на канале в среднем самая дорогая: в ЧБД ее продают на несколько месяцев вперед. В число рекламодателей входят такие компании как «Газпром Нефть» и Samsung.

Вторую строчку занимает канал о гаджетах Wylsacom, который создал блогер Валентин Петухов. На рекламе данный канал зарабатывает более $3,4 млн. Здесь размещают рекламу производителей смартфонов, ПК и техники. Кроме того, у Петухова имеются контракты со «Сбером» и «Мегафоном».

Кроме того, в рейтинг Forbes попали Александр Гудков (канал «Чикен Карри», 2,5 млн подписчиков, доход — более $1,1 млн), Юрий Дудь (8,2 млн подписчиков, доход — $980 тыс.), Антон Лапенко (2,8 млн подписчиков, доход — $980 тыс.), Алексей Пивоваров (1,6 млн подписчиков, доход — $920 тыс.), Дима Гордей (5,5 млн подписчиков, доход — $850 тыс.), Ксения Собчак (1,8 млн подписчиков, доход — $840 тыс.).

Ниже в рейтинге расположились Дима Масленников (8,6 млн подписчиков, доход — $780 тыс.), Константин Заруцкий (4,8 млн подписчиков, доход — $660 тыс.), Ирина Шихман (1,4 млн подписчиков, доход — $650 тыс.), Николай Соболев (5,2 млн подписчиков, доход — $600 тыс.), Эрик Давидыч (4 млн подписчиков, доход — $510 тыс.), Андрей Ширгин (15,1 млн подписчиков, доход — $490 тыс.), Алишер Моргенштерн (8,2 млн подписчиков, доход — $470 тыс.).

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