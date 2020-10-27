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«Роскачество» обновило рейтинг беспроводных наушников

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«Роскачество» 27 октября обновило рейтинг наушников, куда этой осенью вошли 206 устройств. Одной из новинок стали наушники Sony WH-1000XM4 с активным шумоподавлением, следует из материалов, поступивших в распоряжение «Известий».

Эксперты «Роскачества» отметили, что прорывном отличием в данной модели является функция Speak-to-Chat. Если раньше, чтобы поставить музыку на паузу, нужно было коснуться правой чашки, теперь не нужны никакие касания. Наушники снабжены сенсором, который реагирует на ваш голос и движения.

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Samsung Galaxy Live оказались полностью беспроводными наушниками-вкладышами открытого типа с функцией активного шумоподавления. По форме и конструкции — это вкладыши в форме фасоли, которые повторяют изгибы ушной раковины, с выступом для силиконовых накладок.

Качество звука будет сильно зависеть от того, насколько плотно наушники сидят в ушах, подчеркнули в «Роскачестве». Так, группа экспертов, указавшая на свободную посадку наушников, отмечала, что звуку не хватает басов, а речь может шипеть и иметь носовое звучание.

Сразу несколько производителей выпустили к осени беспроводные спортивные наушники. Panasonic представил наушники RZ-S500W с гибридной системой активного шумоподавления. Автономное время работы — чуть больше 6 часов.

В «Роскачестве» обратили внимание, что альтернативой им могут стать Jaybird Vista. «Однако все же не стоит ждать слишком многого от беговых наушников. Наушники подойдут и экстремалам: они полностью водонепроницаемы по сертификату IPX7. Серьезный минус Jaybird Vista – отсутствие шумоподавления», — заключили в проверяющей организации.

Ранее, 22 августа, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев заявил, что Bluetooth-наушники могут быть вредны для человека, поскольку излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от мозга.

В свою очередь в «Роскачестве» 30 июля сообщили, что из-за длительного прослушивания громкой музыки в наушниках могут возникнуть проблемы со слухом.

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