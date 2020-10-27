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«Автостат» назвало самые популярные коммерческие автомобили в России за 9 месяцев

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В России с января по сентябрь 2020 года было продано 71,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, что на 9,2% меньше, чем за такой же период 2019 года. Об этом 27 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Самой популярной стала модель «ГАЗель NEXT», продажи которой составили 17 351 единицу. На втором месте находится Ford Transit: машины этого семейства приобрели 9373 покупателя. Третье место занимает «ГАЗ-3302», которую выбрали 7182 российских потребителя.

В топ-10 наиболее популярных новых легких коммерческих автомобилей по итогам девяти месяцев 2020 года также попали Lada Largus (6903 ед.), «УАЗ-3909» (4918 ед.), «ГАЗ-2752» (2475 ед.), «УАЗ Профи» (1772 ед.), «ГАЗ-3221» (1390 ед.), «УАЗ-2206» (1320 ед.) и Hyundai H-1 (1189 ед.).

26 октября сообщалось, что в сентябре 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 652 524 рубля.

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