«Автостат» назвало самые популярные коммерческие автомобили в России за 9 месяцев

В России с января по сентябрь 2020 года было продано 71,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей, что на 9,2% меньше, чем за такой же период 2019 года. Об этом 27 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной стала модель «ГАЗель NEXT», продажи которой составили 17 351 единицу. На втором месте находится Ford Transit: машины этого семейства приобрели 9373 покупателя. Третье место занимает «ГАЗ-3302», которую выбрали 7182 российских потребителя.

В топ-10 наиболее популярных новых легких коммерческих автомобилей по итогам девяти месяцев 2020 года также попали Lada Largus (6903 ед.), «УАЗ-3909» (4918 ед.), «ГАЗ-2752» (2475 ед.), «УАЗ Профи» (1772 ед.), «ГАЗ-3221» (1390 ед.), «УАЗ-2206» (1320 ед.) и Hyundai H-1 (1189 ед.).

26 октября сообщалось, что в сентябре 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 652 524 рубля.