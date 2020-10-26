Названа средняя цена нового автомобиля в России в сентябре

В сентябре 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 652 524 рубля. Об этом 26 октября говорится в посте, опубликованном на официальной странице исследовательской компании JATO Dynamics в социальной сети Facebook.

Отмечается, что рост средневзвешенной цены нового автомобиля продолжается. Одновременно с этим уровень скидок и прочей выгоды, которую предоставляют автосалоны, идет вниз: весной она превышала 10%, а сейчас опускается ниже 9%.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» провели исследование и выяснили, что средневзвешенные цены на автомобили в России за последние шесть лет выросли на 67%.

Основной причиной роста стоимости автомобилей стала девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам. Также на увеличение цен влияли и другие факторы, например рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция.

Отмечается, что на данный момент курс рубля продолжает падать и это продолжает сказываться на авторынке. Поэтому в 2020 году ожидается дальнейший рост цен на автомобили.

21 сентября сообщалось, что средний возраст всех зарегистрированных на 1 июля 2020 года в России легковых автомобилей составляет 14 лет.