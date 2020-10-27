Еще 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 3269 пациентов. Об этом во вторник, 27 октября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 296 474 человек», — рассказала она журналистам.

Всего, по последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано более 26,2 тыс. летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.

26 октября Минздрав добавил компанию «Генериум» в список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции. Теперь препарат производится тремя предприятиями.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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