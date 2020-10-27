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Еще 3269 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

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За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 3269 пациентов. Об этом во вторник, 27 октября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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«Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 296 474 человек», — рассказала она журналистам.

Всего, по последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано более 26,2 тыс. летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.

26 октября Минздрав добавил компанию «Генериум» в список производителей вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции. Теперь препарат производится тремя предприятиями.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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