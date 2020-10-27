Власти Киргизии назвали Россию основным торгово-экономическим партнером

Россия всегда была и остается главным торгово-экономическим партнером Киргизии. Об этом во вторник, 27 октября, заявил первый вице-премьер республики Артем Новиков во ходе встречи с послом России Николаем Удовиченко.

«Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером Кыргызстана и основным торгово-экономическим партнером. Мы всё так же привержены всем ранее взятым на себя обязательствам, как в двустороннем, так и многостороннем форматах», ― цитирует его пресс-служба правительства Киргизии.

Новиков подчеркнул, что киргизские власти будут продолжать активную работу по развитию и углублению двустороннего торгово-экономического, научно-технического, гуманитарного сотрудничества, а также сотрудничество в рамках Евразийской экономической интеграции и СНГ.

22 октября президент России Владимир Путин назвал события в республике бедой киргизского народа. По словам главы государства, Москва не вмешивается в ситуацию в Киргизии и надеется на ее нормализацию.

Днем ранее исполняющий обязанности президента страны Садыр Жапаров отметил роль Москвы в стабилизации обстановки в Киргизии, включая «особую роль» спецпредставителя президента России Дмитрия Козака. Он добавил, что Россия всегда была и остается надежным стратегическим партнером.

После парламентских выборов в начале октября в Киргизии вспыхнули протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы.

В результате премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Кроме того, 15 октября покинул свой пост и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Его полномочия перешли к новому премьер-министру Садыру Жапарову. С 15 октября протесты прекратились.