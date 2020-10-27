Эксперты назвали наиболее раздражающую россиян рекламу

Специалисты международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020» выяснили, какая реклама больше всего раздражает россиян. Результаты исследования опубликовало «РИА Новости» во вторник, 27 октября.

Эксперты выяснили, что больше всего россияне не любят рекламу в телефонных звонках, однако терпимо относятся к ней в поисковиках и печатных СМИ.

«Россияне большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства», — следует из материалов исследования.

Так, 11% респондентов лояльно относятся к наружной рекламе, а также к поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ (по 6% в каждом случае), отмечает «Федеральное агентство новостей».

Вместе с тем, индекс лояльности к рекламе в соцсетях составил минус 3%, на сайтах — минус 4%, при мобильной рассылке — минус 9%, рассылке по электронной почте — минус 6%. Наиболее негативно россияне реагируют на рекламные телефонные звонки потенциальным клиентам — минус 26%, отмечает телеканал «360».

Самой полезной же рекламой респонденты назвали рекламу по телевизору (18%). Также в среднем более полезной названа реклама в поисковиках (3%). Остальные виды рекламы, по мнению опрошенных, в среднем обладают отрицательным уровнем полезности.

Согласно результатам исследования, наименее лояльными к рекламе оказались мужчины, больше всего их раздражает реклама на сайтах, а также на радио и ТВ. Более лояльно респонденты-мужчины относятся к наружной рекламе и рекламе в печатных СМИ. Женщины негативно воспринимают рекламу в вышеперечисленных источниках, но в целом более лояльны.

По словам специалистов, более 50% респондентов уже пользуются или собираются в ближайшее время подключить различные средства блокировки рекламы на своих устройствах

Исследование проводилось в июне 2020 года, участие в нем приняли порядка 1600 добровольцев, отмечает телеканал «Звезда».