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Выборы мэра Магадана не состоялись из-за отсутствия кандидатов

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В Магадане конкурс на должность мэра города официально признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих занять данный пост, сообщил вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин.

О конкурсе на должность главы столицы региона было объявлено в начале октября. Среди требований к кандидату были пункты об отсутствии судимости, наличии высшего образования и стаж работы на Колыме не менее 15 лет.

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Информация о предстоящем конкурсе широко освещалась местными СМИ, принять в нем участие мог любой желающий.

«Документы ни от кого не были поданы, хотя в СМИ и соцсетях есть сообщения от различных товарищей, которые выражали заинтересованность, но одно дело - заинтересованность, другое — сбор и подача документов. <...> Исходя из того, что желающих не было, конкурс был признан недействительным», — цитирует Колядина ТАСС во вторник, 27 октября.

В связи с произошедшим депутаты установили новые сроки подачи заявлений — со 2 ноября по 11 декабря 2020 года. Консультировать колымчан будет сам губернатор региона Сергей Носов, после чего посоветует кандидатуры тех, которые, по его мнению, могут возглавить Магадан.

«Прежде всего губернатору [предстоит] работать с мэром, определять этапы развития Магадана совместно с мэром. Что это будет за мэр, сейчас сказать сложно. Это может быть старый мэр, это может быть новый мэр, я ничего не исключаю», — добавил Колядин.

На сегодняшний день главой города является Юрий Гришан, который занимает данную должность с 13 ноября 2015 года.

25 октября стало известно, что действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших местных выборов.

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