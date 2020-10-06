Вначале будет слово: фракции Госдумы готовы к досрочным выборам

Перенос единого дня голосования с осени на весну, а также принятие конституционных законов и федерального бюджета на 2021 год могут стать основными темами встречи президента с парламентскими фракциями, которая пройдет 6 октября. Об этом сообщили «Известиям» сами представили партий, рассчитывающие на доверительный диалог с Владимиром Путиным. Депутаты заявили, что не исключают любого развития событий, в том числе досрочного роспуска парламента. Эксперты, напротив, считают это маловероятным сценарием, который может произойти только при неблагоприятных экономических условиях.

Готовы ко всему

6 октября лидеры думских фракций Сергей Неверов («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов («Справедливая Россия») проведут онлайн-встречу с Владимиром Путиным. Этот формат общения в понедельник подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, не став раскрывать возможные темы разговора. К слову, последний такой диалог состоялся в первых числах марта, накануне голосования Госдумы во втором чтении по законопроекту о поправках в Конституцию.

Как рассказали «Известиям» в руководстве фракций, в этот раз диалог будет не менее важным и, вероятно, судьбоносным для нижней палаты. В парламентской оппозиции допускают, что по итогам этой встречи Единый день голосования будет перенесен на весну, а нижняя палата уйдет на досрочные выборы.

— Одной из основных тем беседы с президентом могут стать итоги многодневного голосования, а также его перенос с сентября на весну. День, который установлен сегодня, — самый неудобный. Партиям приходится вести работу в августе, когда все находятся в отпусках, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, напомнив, что ранее перенос ЕДГ уже допустила глава ЦИК Элла Памфилова.

По его словам, также важной темой может стать принятие законов, реализующих поправки в Конституцию и федерального бюджета на 2021 год. Последний ранее раскритиковала даже «Единая Россия». Вице-спикер Госдумы от партии власти Алексей Гордеев заявил, что единороссы не поддержат тот бюджет. По мнению Михаила Емельянова, не исключено, что глава государства попросит партии консолидироваться по этому вопросу, так как от этого будет зависеть финансирование борьбы с COVID-19 и реализация его поручений.

— Не исключаю, что на этой встрече пойдет речь о введении в России трехдневного голосования. Президента будет интересовать, насколько эксперимент, который мы наблюдали этой осенью, себя оправдал, интересен гражданам и политическим партиям. Также вполне вероятно, что на этой встрече будут одновременно поставлены вопросы о переносе ЕДГ на весну и о досрочных выборах в Госдуму, — подтвердил «Известиям» слова своего коллеги вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

По его мнению, единороссам выгодно провести выборы в парламент как можно быстрее, после того как Дума примет конституционные законы. Помимо внутриполитической повестки в разговоре с президентом обязательно будет затронута международная ситуация, убежден парламентарий.

— Наши границы полыхают. Нагорный Карабах, Минск, Киев… везде пожары. Нужно принимать какие-то меры, — отметил депутат.

В КПРФ «Известиям» заявили: есть силы, которые заинтересованы в скорейшей замене этого состава парламента. Не случайно еще 10 марта депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин предложил провести досрочные выборы в нижнюю палату в рамках обсуждения поправок в Конституцию. Однако тогда его предложение поддержано не было.

— Не знаю, как будет в итоге, но мы готовы ко всему, — заявил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

Коммунист также не исключает, что одной из тем разговора с президентом может стать бюджет. По его словам, партия за него голосовать не будет, так как по многим социальным статьям идет существенное сокращение расходов — в их числе здравоохранение и образование. Не поддерживают в КПРФ и серьезное уменьшение финансирования сельского хозяйства.

А вот в «Единой России» предпочли дождаться встречи, а потом уже давать комментарии.

Перенос ЕДГ

Эксперты, напротив, считают, что никаких резонансных решений на встрече Владимира Путина с партийцами не прозвучит. Хотя многие напоминают об уже произошедшем исходе депутатов этого созыва из парламента, некоторые из них стали сенаторами или перешли на работу в правительство.

— На мой взгляд, президент скажет, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки через год. Но в то же время я бы не стал исключать переноса ЕДГ, так как с точки зрения интересов самой власти ей выгодно развести региональные и федеральные кампании. Первые провести весной, а вторые осенью, — заявил «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, это дало бы возможность всем партиям, особенно новым, провести тренировку перед думской кампанией и еще раз заявить о себе избирателям.

— Если не будет экономического кризиса и других форс-мажоров, то роспуск парламента нецелесообразен,— подчеркнул эксперт.

Глава АПЭК Дмитрий Орлов также считает, что велика вероятность переноса на весну ЕДГ. А вот в досрочных думских выборах эксперт не уверен. Роспуск парламента, как правило, — это часть масштабного политического кризиса, которого в России нет, подчеркнул Дмитрий Орлов.