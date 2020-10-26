Кличко набрал более 50% голосов в первом туре выборов мэра Киева

Действующий мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре прошедших в воскресенье, 25 октября, местных выборов, набрав 50,9% голосов избирателей. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщила председатель избирательного штаба партии «Удар Виталия Кличко» Оксана Продан.

«Имеем уже 99% участков, которые предоставили свою информацию о том, кто и сколько получил, кандидаты в мэры и политические силы, на выборах в Киеве... По тем данным, которые у нас есть, согласно параллельному подсчету голосов, Виталий Кличко получает 50,9% голосов и с большой вероятностью побеждает уже в первом туре на выборах киевского городского головы», — сказала Продан на онлайн-брифинге в понедельник.

Ранее стало известно, что явка на местных выборах в городах Украины составила почти 36%. Предварительные данные предоставило общественное движение «Опора».

Депутаты ОПЗЖ лидирует на выборах в горсоветы на юго-востоке страны. Партия «Слуга народа» показывает средние результаты. По предварительным данным, лучший показатель партии — 20% в горсовет Черкасс.

Официальные результаты голосования обнародуют 6 ноября.