Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Баррет вступила в должность судьи Верховного суда США
Общество
Роспотребнадзор спрогнозировал обострение ситуации с COVID-19
Мир
Гейтс предрек неэффективность разрабатываемых в США вакцин от COVID-19
Туризм
Отели в Сочи на зимний сезон забронированы до 90%
Мир
Посольство РФ раскритиковало ограничения по визам США для журналистов

Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О прослушке мобильного телефона может свидетельствовать его нетипичное состояние, заявил 27 октября партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Дело фокуса: камера слежения становится модным аксессуаром
IT-компании пытаются приучить нас к тому, что видеонаблюдение — это нормально

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами — ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

По словам эксперта, предотвратить слежку со стороны мошенников поможет смена самого гаджета, сим-карты, паролей или электронной почты.

Однако, если телефон прослушивают родственники, то они с легкостью снова получат доступ к смартфону и установят на него шпионское ПО, предупредил Мясоедов.

12 сентября специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как голосовые помощники прослушивают телефонные разговоры, включаясь на ключевых словах, похожих на запрос-активатор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020