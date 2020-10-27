Эксперт назвал главные признаки прослушки телефона

О прослушке мобильного телефона может свидетельствовать его нетипичное состояние, заявил 27 октября партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами — ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата — тоже признак слежки», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

По словам эксперта, предотвратить слежку со стороны мошенников поможет смена самого гаджета, сим-карты, паролей или электронной почты.

Однако, если телефон прослушивают родственники, то они с легкостью снова получат доступ к смартфону и установят на него шпионское ПО, предупредил Мясоедов.

12 сентября специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, как голосовые помощники прослушивают телефонные разговоры, включаясь на ключевых словах, похожих на запрос-активатор.