Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не видит необходимости в дополнительных внешних инициативах для урегулирования ситуации в Донбассе.

В интервью газете «Вечерни Лист», опубликованном на сайте МИД РФ во вторник, 27 октября, Лаврова попросили прокомментировать инициативу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича о возможности применения хорватского опыта мирной реинтеграции Дунайского региона в качестве модели реинтеграции Донбасса на Украину.

Хорватский сценарий включал в себя демилитаризацию региона, обеспечение безопасности полицией из представителей ООН, возвращение беженцев и формирование органов власти на подконтрольной Загребу территории.

«В отношении ситуации на востоке Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования — согласованный в феврале 2015 год минский «Комплекс мер». Этот документ был одобрен резолюцией 2202 Совета Безопасности ООН и, таким образом, стал частью международного права», — заявил Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства отметил, что на сегодняшний день «просто необходимо» выполнить в полном объеме договоренности двух стран, которые были достигнуты в ходе «многочасового дипломатического марафона», который состоялся более пяти лет назад.

«Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим», — подчеркнул Лавров.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер.

При этом депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что для решения конфликта на Донбассе нужна не смена президента, а смена государственного идеологического курса. Он отметил, что между украинцами Донбасса и украинцами из других областей идет гражданская война. И пока Киев это не признает, конфликт не закончится.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить минские договоренности и вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и «нормандского формата» при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.