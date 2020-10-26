Минздрав рекомендовал препарат умифеновир для профилактики COVID-19

Для профилактики коронавирусной инфекции можно использовать препарат умифеновир, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.

В ведомстве отметили, что данное лекарство целесообразно назначать группам населения, подверженным наибольшему риску заражения, в том числе медикам.

Так, для здоровых людей и лиц старше 60 лет или с хроническими заболеваниями Минздрав рекомендует назначать рекомбинантный ИФН-α в виде капель или спрея или умифеновир по 200 мг два раза в неделю в течение трех недель.

В схему постконтактной профилактики включены гидроксихлорохин или рекомбинантный ИФН-α вместе с умифеновиром.

Кроме того, в рекомендации вошла зарегистрированная в октябре вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор». На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.