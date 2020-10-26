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МИД РФ раскритиковал доклад Госдепа за тезис о ядерном оружии

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Заложенный в докладе Госдепартамента США тезис о снижении порога применения ядерного оружия вызывает в Москве особое беспокойство. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Особое беспокойство вызывает заложенный в докладе тезис о снижении порога применения ядерного оружия. Подобные сигналы доносятся из Вашингтона не первый раз», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

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По ее словам, в РФ ранее высказывали озабоченность в связи с подобными корректировками американских подходов в военно-ядерной сфере. Теперь опасения подтвердились — в докладе прямо идет речь, что развитие событий по такому сценарию вполне реально, считает Захарова.

Помимо этого, как добавила официальный представитель МИДа, в докладе Россия вновь обвиняется в «безответственном» поведении в киберпространстве.

«Однако на этот раз наши американские коллеги превзошли сами себя в антироссийской риторике, заложив в свой материал крайне резкие высказывания, порой граничащие с базарным хамством. Подобный подход не делает чести Госдепартаменту и свидетельствует о том, что там с полным пренебрежением относятся к культуре и нормам межгосударственного общения», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что в реальности подходы России к использованию информационно-коммуникационных технологий не имеют ничего общего с тем, как это пытаются представить США.

11 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Россия рассчитывает на отклик США на ее предложения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Путин также отмечал, что российская сторона «не в первый раз» формулирует это предложение и надеется, что «в реализации сделанных предложений заинтересованы все».

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