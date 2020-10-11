Путин вновь призвал США к диалогу по информбезопасности

Россия рассчитывает, что США откликнутся на ее предложения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 11 октября.

«Мы не теряем надежду на то, что сможем эту работу продолжить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с США», — сказал он.

Путин отметил, что российская сторона «не в первый раз» формулирует это предложение и надеется, что «в реализации сделанных предложений заинтересованы все».

Президент подчеркнул, что по этой инициативе, как и по ряду других, «ответа нет».

Россия предложила США 25 сентября наладить взаимодействие в области кибербезопасности и обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе в избирательные процессы. Об этом говорится в заявлении Путина о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.

«Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов», — отмечается в одном из пунктов заявления.

В заявлении Путин также говорит о необходимости для России и США поддерживать каналы связи по уменьшению ядерной опасности и IT-опасности.

Помимо этого, документом предлагается разработать и заключить двустороннее межправительственное соглашение о «предотвращении инцидентов в информационном пространстве».

Позже, 2 октября, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном в целях «нормализации двусторонних отношений и укрепления международной безопасности».

Пресс-секретарь аппарата Совбеза России Евгений Аношин заявил «РИА Новости», что по итогам переговоров Патрушев и О'Брайен подтвердили, что Москва и Вашингтон не планируют вмешиваться во внутренние дела друг друга, в том числе в выборы.