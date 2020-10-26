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Эксперты назвали популярные авто с пробегом в крупных городах России

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Эксперты компании Fresh Auto провели исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом в крупных городах и определили самые продаваемые там модели по итогам девяти месяцев 2020 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 26 октября.

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Всего специалисты исследовали авторынки семи городов: Воронежа, Краснодара, Тюмени, Волгограда, Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и Москвы.

Так, например, в Воронежской области по итогам девяти месяцев этого года в общей сложности было продано 5547 автомобилей с пробегом. Самыми популярными моделями стали Kia Rio (продано 4% от всех проданных автомобилей) Hyundai Solaris (2,6%), Lada Vesta (1,6%).

В Волгограде наиболее популярными моделями стали Ford Focus (5,8%), Kia Rio (3,5%) и Hyundai Solaris (2,9%). В Ростове-на-Дону популярностью пользовались Kia Rio (4%), Hyundai Solaris (3,2%) и Ford Focus (2,2%).

В Минеральных водах самыми востребованными автомобилями у жителей стали Lada Granta (4,3%), Volkswagen Polo (4,05%) и Hyundai Solaris (3,9%).

В Краснодаре наиболее популярными стали Kia Rio (4,2%), Hyundai Solaris (3,7%) и Kia Ceed (2,3%). На рынке Тюмени чаще всего покупали Ford Focus (5%), Renault Logan (2,7%) и Vokswagen Polo (2,6%).

В столичном регионе, как правило, предпочтения автомобилистов немного отличаются. Здесь, по данным за 9 месяцев 2020 года, наиболее востребованными авто на вторичном рынке стали Nissan Murano (4%), BMW 5-й серии (3,3%) и Kio Rio (2,6%).

30 сентября сообщалось, что аналитики «Яндекса» подсчитали, сколько денег ежемесячно уходит на новую машину в течение трех лет после покупки. Дешевле всего обходится владельцам Lada Granta — в 13 тыс. рублей в месяц.

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