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Премьер-министр Италии раскритиковал слова Эрдогана в адрес Макрона

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемыми замечания президента Турции Тайипа Эрдогана в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом он сообщил 26 октября.

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«Высказывания президента Эрдогана в адрес президента Макрона неприемлемы. Личное оскорбление не только не способствует позитивной повестке дня, которую ЕС хочет продолжить с Турцией, но и, наоборот, отталкивает от решений», — написал Конте в Twitter.

Он также выразил солидарность с Макроном.

Ранее в октябре Эммануэль Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что соответствующий законопроект, направленный на укрепление республиканских ценностей, будет представлен 9 декабря. Макрон предложил обратить особое внимание на обучение детей и создать вместе с советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране без иностранного влияния.

Макрон заявил, что ислам переживает кризис во всем мире, пишет «Газета.ру».«Мы не верим в политический ислам, который несовместим со стабильностью и миром во всем мире», — сказал он.

Спустя две недели после выступления Макрона в пригороде Парижа было совершено нападение на учителя, которое было расценено как «теракт исламиста».

Эрдоган после озвучивания идеи «просвещенного ислама» Макроном заявил, что Макрону нужно «лечить свою психику». Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций после слов Эрдогана. Позже турецкий президент повторил замечания в адрес Макрона, посоветовав ему «пройти психиатрическое обследование».

ЕС призвал президента Турции «прекратить раскручивать опасную спираль конфронтации», как написал в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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