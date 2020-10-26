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Мишустин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в России

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Говорить о победе над коронавирусом в России пока не приходится, ситуация сложная. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«К сожалению, фактор неопределенности сохраняется, и, наверное, объявлять о полной победе над коронавирусом рано, ситуация достаточно сложная, но и в таких условиях, естественно, бюджет получился, я бы сказал, напряженным, есть и дефицит в нем», — сказал Мишустин на встрече с руководством Государственной думы и руководителями фракций.

Премьер-министр поблагодарил депутатов Госдумы за конструктивный подход и активное участие при обсуждении проекта бюджета.

По его словам, помимо санкций и низких нефтяных цен в этом году возникли социально-экономические риски. В связи с этим решения кабмина, принятые в условиях пандемии, будут действовать еще какое-то время.

«Многие из принятых решений продолжают действовать и сейчас и будут работать дальше на перспективу», — подчеркнул премьер.

За прошедшие 24 часа специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Всего выявлено 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 пациентов, выздоровели 1 146 096 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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