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Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтийским морем
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Су-27 перехватил военные самолеты США и Германии над Балтийским морем

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Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США и ВМС Германии над Балтийским морем. Об этом в понедельник, 26 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

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Отмечается, что российские средства воздушного контроля обнаружили две воздушные цели, приближающиеся к государственной границе. Для их опознавания в воздух поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

«Экипаж российского истребителя последовательно идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии и самолет-разведчик U-2S ВВС США, после чего сопроводил их над акваторией Балтийского моря», — говорится в сообщении центра.

Указано, что нарушения границы России не допущено. Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов. Полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в оборонном ведомстве.

21 октября российские истребители МиГ-31 и Су-35 поднимались на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1В ВВС США над Беринговым морем. Нарушения госграницы РФ допущено не было.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.

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