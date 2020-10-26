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Пятерых жителей Дагестана госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

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В Дагестане пятерых жителей села Какамахи Карабудахкентского района госпитализировали с подозрением на сибирскую язву. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Все случаи были выявлены с 24 по 26 октября, четыре из них — при подворном обходе медработниками. Предполагается, что пациенты заразились при забое и разделке туш крупного рогатого скота.

Сейчас все заболевшие изолированы и госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской районной участковой больницы, передает НСН. Состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести, у всех наблюдаются кожные проявления заболевания.

«Для нас важно, чтобы инфекция не получила распространения и не нанесла вреда здоровью наших жителей», — цитирует главу республиканского минздрава Джамалудина Гаджиибрагимова RNS.

Риск заразиться был у 14 человек. Они будут находиться под наблюдением врачей в течение восьми дней, сообщает телеканал «Звезда».

9 октября сообщалось, что в Амурской области разработали дорожную карту по приведению в нормативное состояние скотомогильников. Сейчас на территории региона насчитывается 254 подобных объектов, но 87% из них — бесхозные.

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