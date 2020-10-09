Скотомогильники Приамурья проверят на сибирскую язву перед ликвидацией

В Амурской области разработали «дорожную карту» по приведению в нормативное состояние скотомогильников. Сейчас на территории региона насчитывается 254 подобных объектов, но 87% из них – бесхозные.

Как рассказали Амурской службе новостей в региональном управлении ветеринарии, проблема ничейных скотомогильников является наследием постсоветских времен. После ликвидации колхозов желающих взять на баланс эти объекты не нашлось. Порядка половины не используется, остальные не соответствуют требованиям законодательства.

В рамках «дорожной карты» специалисты обследуют и ликвидируют ненужные места утилизации. Остальные приведут в нормативное состояние. Процесс будет вестись поэтапно и займет около трех лет.

Комиссии до 1 ноября должны обследовать все скотомогильник и взять пробы для исследования на сибирскую язву. После этого по каждому объекту будет принято конкретное решение.