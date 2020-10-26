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Пожар произошел в многоэтажном доме на юго-востоке Москвы

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Пожарные в понедельник ликвидировали возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России 26 октября.

«В 16:22 пожар ликвидирован. Площадь — 15 кв. м», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома на 1-й Вольской улице. Информация о пожаре поступила в экстренные службы в 15:50. Распространение огня было локализовано пожарными в 16:16.Из квартиры спасен один человек, он передан медикам.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Петрозаводске (Карелия) при пожаре в доме на улице Ригачина, 24 погибла женщина. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.

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