Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Петрозаводске

В Петрозаводске (Карелия) при пожаре в доме на улице Ригачина, 24, погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Огонь вспыхнул в ночь с 24 на 25 октября в одной из квартир дома. Пожарные обнаружили в ней тело женщины. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м, пишет ИА «Карелinform».

Пять человек вывели из дома без применения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Причина возгорания, виновные и ущерб устанавливаются.

24 октября сообщалось, что жертвами пожара в частном двухквартирном доме в Якутии стали женщина и четверо детей, пострадал мужчина. Дoм был пoлнoстью пoврежден oгнем на oбщей плoщади 160 кв. м.