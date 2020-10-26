Власти Москвы объяснили длительность дистанционных уроков в 20 минут

Дистанционные уроки для московских школьников проходят по 20 минут в связи с соблюдением норм СанПиН. Об этом в понедельник, 26 октября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

«Режим обучения школьников с использованием цифрового оборудования происходит со строгим соблюдением норм СанПиН. То есть продолжительность непрерывного применения технических средств на уроках не превышает установленные законодательством нормы ― для учащихся старших классов в среднем это 20 минут», ― рассказали агентству.

В департаменте добавили, что в остальное время ученики выполняют письменные задания, а также читают или повторяют изученный материал. Кроме того, отмечается, что образовательный процесс столичных школьников продолжается в полном объеме, а сами ученики успешно адаптируются к дистанционке.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, московские школьники с 6-го по 11-й класс с 19 октября перешли на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. В таком формате они будут обучаться по 1 ноября.

По словам градоначальника, весенний опыт показал, что старшеклассники более подвержены риску заболевания COVID-19 и их перевод на дистанционку позволит снизить эпидемиологическую нагрузку на школы.

С 5 по 18 октября столичные школьники находились на каникулах, которые по распоряжению Собянина продлили с одной недели до двух. На это время льготный проезд для учеников был приостановлен. Это помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19 — доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

16 октября в Минпросвещения рассказали, что карантинные мероприятия ввели только в 0,31% школ страны. Таким образом, удаленно учатся 125 школ в 41 регионе.

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