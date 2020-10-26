Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

Президент России Владимир Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ». Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 26 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

«Звание присваивается высокопрофессиональным работникам органов принудительного исполнения за личные заслуги в организации и обеспечении установленного порядка деятельности судов, осуществлении принудительного исполнения судебных и других актов, организации и осуществлении межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами РФ», — говорится в документе.

Также основаниями для представления пристава к званию могут стать заслуги в организации дознания; в совершенствовании деятельности органов принудительного исполнения; в осуществлении госконтроля за компаниями, ведущими деятельность по возврату просроченной задолженности.

Работник может быть удостоен такого звания, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала службы.

19 июня Путин учредил новые награды для медиков и волонтеров за заслуги в борьбе с эпидемиями и спасение жизни пациентов — орден Пирогова и медаль Луки Крымского.

В сентябре 2018 года российский лидер учредил медаль «За отвагу на пожаре» и установил почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны». Оно присваивается за личные заслуги, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала службы.