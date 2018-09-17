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Путин учредил новую медаль и звание для пожарных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин учредил медаль «За отвагу на пожаре» и установил почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны». 

Соответствующий указ главы государства опубликован 17 сентября на официальном интернет-портале правовой информации. 

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Медалью награждаются, в частности, «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении людей и имущества от огня», — говорится в положении о медали.

Помимо россиян награду могут получить иностранцы, проявившие мужество при тушении пожаров на территории Российской Федерации. Отмечается, что медаль могут присваивать посмертно.

Почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны», присваивается за личные заслуги, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала службы в пожарной охране.

21 августа сообщалось, что Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста». Ее будут вручать российским и зарубежным гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в возведение объекта.

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