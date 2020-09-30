Препятствие для коллекционера: чем грозит покупка медали в интернете

Жителю Бийска грозит уголовная ответственность за покупку в интернете медали «За оборону Кавказа». Мужчину задержали при получении посылки в почтовом отделении. В этом же месяце похожая история произошла и с жителем Сочи — против него также было возбуждено уголовное дело после покупки медалей на одном из сайтов. В начале этого года Конституционный суд был вынужден разъяснить порядок продажи государственных наград, однако, по мнению коллекционеров, статья УК РФ, запрещающая куплю-продажу российских и советских госнаград, требует изменений. В подробностях разбирались «Известия».

Уголовно наказуемое приобретение

В Алтайском крае житель города Бийска, будучи коллекционером, купил на сайте интернет-аукциона медаль «За оборону Кавказа». Однако, когда он пришел в почтовое отделение для получения бандероли, его задержали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

— Согласно заключению историко-культурологической экспертизы, медаль «За оборону Кавказа» является подлинной и относится к государственным наградам СССР, имеет историческую и культурную ценность, в том числе как награда, отражающая историю СССР и исторические события в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Медаль была изъята, а на самого мужчину заведено уголовное дело по ст. 324 УК РФ («Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград»). В настоящее время оно направлено в суд, где будет дана оценка действиям гражданина.

Несколько недель назад в Сочи завершили расследование против 57-летнего жителя, который также заказал медали в интернете. Мужчину задержали полицейские и сотрудники УФСБ в адлерском почтовом отделении при получением им бандероли с шестью госнаградами времен Великой Отечественной войны — медалями «За отвагу». Против него также завели уголовное дело.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян Медаль «За отвагу»

Защитить ветеранов

Как рассказал в разговоре с «Известиями» президент Союза коллекционеров России Валерий Архипов, изначально включение этой статьи в УК РФ в 1990-х годах было связано как с необходимостью защитить самих ветеранов, так и с тем, чтобы прекратить продажу государственных наград на рынках и различных развалах.

— Если брать историю Российской империи, раньше хоть и государство награждало человека, но заказ награды был личной инициативой награжденного. Он мог заказать ее из золота, из серебра — в зависимости от располагаемых им средств. В СССР же наградная система стала прерогативой государства, то есть оно само на себя взяло функцию награждения и функцию изготовления орденов и медалей, — отметил Архипов. — Однако после распада Союза такие награды стали очень легкой наживой для жуликов. Были ветераны войны, которые выходили со своими орденами, и их грабили, из-за этого правомерно была введена статья в отношении товародвижения и оборота государственных наград .

Естественно, это закон, который необходимо соблюдать, но, к сожалению, в нем нет никаких исключений для коллекционеров, указывает собеседник «Известий».

— На самом деле коллекционеры — это люди, которые занимаются сохранением культурного наследия страны. Они готовы не только хранить и собирать эти вещи, но и экспонировать, тем более что сами награды — это тоже искусство, особенно высшие: они эмалированы и в целом очень красивы. В то же время существуют дилеры, которые занимаются непонятной куплей-продажей, и в отношении них действительно нужны санкции. В целом стоит дифференцировать эти вещи, — заключил Архипов.

Препятствие для коллекционира1 Медали ветерана Великой Отечественной войны Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Прояснение порядка

Согласно ст. 324 УК РФ, незаконное приобретение или сбыт официальных документов, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР наказываются штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Однако в начале этого года Конституционный суд был вынужден разъяснить порядок продажи государственных наград после обращения жительницы Екатеринбурга. Несколькими годами ранее она пыталась продать в интернете за 500 рублей медаль «Ветеран труда», доставшуюся ей по наследству от отца, который уже умер. Тогда суд приговорил женщину к штрафу в 10 тыс. рублей, однако ее не устроило такое решение, после чего жительница Екатеринбурга обратилась в Конституционный суд с заявлением о пересмотре дела. По ее утверждениям, медаль является ее законным наследством, следовательно, она была вправе распоряжаться наградой по своему усмотрению.

Как заключил КС, ст. 324 УК РФ признана не противоречащей Конституции страны, однако в судебном органе указали на важность рассмотрения каждого случая с учетом всех обстоятельств и необходимость «устанавливать как формальную уголовную противоправность предусмотренного этой статьей деяния, так и реальную степень его общественной опасности».

Преступлению должна быть присуща «криминальная общественная опасность, при отсутствии которой даже деяние, формально подпадающее под признаки уголовно наказуемого, в силу малозначительности не может считаться таковым».

Препятствие для коллекционира3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Внести исключения

Однако, по словам президента московского клуба коллекционеров «Истинные друзья фалеристики» Сергея Бычкова, в действующей редакции закон мешает людям восстанавливать семейные реликвии, а коллекционерам заниматься полезным для общества трудом. Он также отметил тот факт, что принятие таких мер было связано с тем, что в 1990-е годы люди продавали госнаграды на рынках.

— Но после этого никто не принял волевое решение, чтобы эту статью изменить. А это необходимо сделать. Торговля государственными наградами и их незаконное ношение действительно должны серьезно наказываться , — отметил он.

— Но при этом нужно допустить работу специализированных заведений (например, клубов коллекционеров) и разрешить там продавать и покупать такие вещи под контролем правоохранительных органов . Коллекционер — это хранитель истории человечества. Многие музеи существует только за счет того, что когда-то коллекционеры начали хранить вещи и передали потом государству какие-то ценности. И это надо стимулировать, создавать для этого условия: действовать не запретительными мерами, а, наоборот, создать рамки для этого.

С тем что действующие нормы затрудняют деятельность коллекционеров, согласен и научный сотрудник Государственного исторического музея, фалерист (специалист по орденам) Сергей Левин. Он также уточняет, что на сегодняшний день только в нескольких странах, в числе которых Россия и КНДР, запрещена купля-продажа орденов и медалей.

Препятствие для коллекционира2 Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков