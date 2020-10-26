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Письма семьи Демидовых представят в Туле

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В Туле 30 октября откроется выставка «Письма семьи Демидовых». В Историко-мемориальном музее Демидовых можно будет увидеть копии посланий ярких представителей династии из документальных источников, государственного архива Свердловской области и нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

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Среди писем, которые станут доступны широкой общественности, — анонимное послание, содержащее предупреждение Прокофия Демидова о готовящемся на него покушении.

Отдельным блоком покажут несколько писем семьи Кампанари. Как уточняют «Тульские известия», Надежда Кампанари была удочерена сыном княгини Зинаиды Волконской Александром. Именно она унаследовала имение в селе Урусово Тульской области.

В конце сентября в Тульском кремле в годовщину его 500-летия открылась выставка отреставрированных икон XVIII века. На выставке представлены 22 иконы, реставрацией которых занимались во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

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