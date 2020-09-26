В Тульском кремле открылась выставка икон XVIII века

В Тульском кремле в годовщину его 500-летия открылась выставка отреставрированных икон XVIII века. Об этом в субботу, 26 сентября, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.

«Долгожданным событием и большим подарком для туляков в рамках праздничных юбилейных мероприятий Тульского кремля стало открытие выставки отреставрированных икон XVIII века иконостаса Успенского собора Тульского кремля. Иконы были выполнены известными мастерами ростовско-ярославской школы», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь, глава минкульта региона Татьяна Рыбкина уточнила, что на выставке представлены 22 иконы, реставрацией которых занимались во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Изначально в иконостасе располагались 66 икон, большинство из которых были созданы художниками купца Л. Сорокина, уточнила чиновница. При этом три из них принадлежат кисти иконописца Григория Белоусова, являющегося одним из лучших мастеров своего дела того времени. Всего на сегодняшний день сохранилось только 56 икон.

При подготовке к юбилею Тульского кремля были найдены новые архивные источники, материалы которых легли в основу издательских проектов, выставок и постоянных музейных экспозиций, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, осадные дворы крепости были воссозданы именно исходя из архивных данных.

«Еще одним сложным, но очень важным стал проект по музеефикации археологического раскопа и созданию археологического окна. Оно позволит заглянуть в глубину веков, увидеть артефакты, датированные еще XVI–XVII и даже XIV веком», — заявили власти региона.

Ранее в субботу Дюмин на торжественной церемонии дал старт празднованию 500-летия Тульского кремля. Он добавил, что к этому празднику правительство региона готовилось на протяжении трех лет и в дальнейшем продолжит работы по созданию комфортной среды в области. Он поблагодарил президента России Владимира Путина и всех тех, кто помогал в подготовке к празднованию.

Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей торжественных мероприятий, посвященных 500-летию сооружения. В своей телеграмме российский лидер отметил, что Тульский кремль является подлинным шедевром русского зодчества, остается уникальным памятником отечественной культуры и архитектуры.

Глава государства подчеркнул, что крепость надежно обороняла южные рубежи России на протяжении столетий, враги не смогли сокрушить «мощные стены этой древней цитадели». Как напомнил Путин, в 1941 году вся Тула встала неприступной крепостью и во многом благодаря жителям город выстоял, защитил Москву и получил звание города-героя.

Тульский кремль — памятник русского оборонного зодчества XVI века, его строительство завершилось в 1520 году. Является элементом Большой засечной черты — системы оборонительных сооружений, которая защищала Россию от крымских и ногайских набегов.

После реставрации в нем открылся Музейный квартал, заработали филиалы Государственного исторического музея Куликова поля, музея Ясной Поляны.