Дедушка с характером: комедия с Робертом де Ниро возглавила кассу

Еще на 200 тыс. зрителей меньше пришли в российские кинотеатры в минувший уикенд. По данным ЕАИС, неделей раньше число проданных билетов составляло 0,8 млн, то есть в два раза меньше, чем в середине сентября, а теперь эта цифра — в районе 0,6 млн. А треть кассы собрала довольно простенькая американская комедия «Дедушка нелегкого поведения», которая даже еще не вышла в полноценный прокат.

В порядке предисловия

Превью-показы — это когда за неделю или две до полноценного старта в кинотеатрах ту или иную картину начинают крутить в ограниченном количестве залов. Иногда такое связано с попыткой аккуратно прощупать рынок, иногда — с тем, чтобы отдельные кинотеатры-партнеры получили чуть больше зрителей или просто поверили в релиз: например, если публика валит толпами, можно потом дать фильму больше сеансов, чем планировалось.

Так вот, лента «Дедушка нелегкого поведения», где играют Роберт де Ниро, Ума Турман и Кристофер Уокен, вышла формально как превью, но не очень понятно, чем это отличается от полноценного старта. У комедии была пятая часть всех сеансов в стране, больше только у «Глубже!» Михаила Сегала. Если это намек на то, что с нынешнего четверга нужно дать картине больше сеансов, то он наверняка понят кинотеатрами, особенно учитывая, что «Дедушка» возглавил бокс-офис последнего уикенда. Это примерно как поставить рекорд накануне Олимпиады, чтобы потом триумфально повторить его уже на глазах у миллионов зрителей.

«Дедушка» — фильм в стиле «Один дома» или «Трудный ребенок», популярных комедий 1990-х. Старик с непростым характером переезжает жить к сыну, а у того проблемы с жилплощадью — по американским меркам, конечно. 12-летнему Питеру приходится уступить деду свою спальню и перебраться на ненавистный чердак, и за это мальчик объявляет войну старику Эду. Проще говоря, придумывает всякие бытовые гадости, чтобы дедуля съехал. А тот оказывается крепким орешком и принимает вызов, так что вскоре весь дом превращается в поле боя. Российская публика, измученная дистантом, «зумом» и локдауном, нашла в сюжете много общего со своей жизнью. И восторженно пошла в кино. В итоге — первое место, 48 млн рублей, 16 человек на сеанс и самая высокая наработка в этот уикенд.

— Несмотря на то что для «Дедушки нелегкого поведения» это была превью-неделя, фильм показал потрясающий результат, — согласилась президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — На успех повлиял и звездный каст, и низкий возрастной ценз 6+. Впервые за долгое время топ лидеров возглавила добрая семейная картина без спецэффектов и экшена. Конечно, отечественная публика соскучилась по комфортным голливудским фильмам подобного рода.

Глубинные материи

На втором месте по сборам — лидер по количеству сеансов в минувшие выходные «Глубже!». Это тоже комедия, только российская. Александр Паль играет театрального режиссера, который из-за своей дотошности нигде не может найти работу и вынужден взяться за халтурку, снимать дешевое порно для интернета. Но поскольку перфекционизм никуда не денешь, то герой добивается от актеров таких страстей и такой глубины, что его ролики превращаются в суперхит. Более того, идея, сформулированная в названии фильма, берется на вооружение как национальная. Режиссер консультирует телепропагандистов, порнография превращается в основу скреп — в общем, сюжет довольно хулиганский, но с рядом прекрасных афористичных диалогов, замечательным актерским составом и смешными злободневными шутками. Потенциальный хит для тех, кто не испугается слова «порно» в описании. Таких людей, оказывается, немало. Если бы не превью «Дедушки», быть бы картине Михаила Сегала на первом месте, но и «серебро» — результат хороший. 30 млн рублей, пусть даже зрителей на сеансах было в два раза меньше, чем на картине с де Ниро.

— Это хороший результат для нишевой отечественной картины 16+, — считает Ольга Зинякова. — В противовес «Дедушке» с рейтингом 6+ несколько меньший охват аудитории логичен и закономерен, как и более скромная наработка. Хороший сарафан двух лидеров топа позволит продолжить собирать кассу и на следующей неделе.

У другой отечественной громкой новинки, «Доктора Лизы», наработка и посещаемость еще ниже, чем у «Глубже!» — фильм на седьмом месте с 9,2 млн рублей.

Приближаются «Ведьмы»

Дорабатывает свое «Довод» Кристофера Нолана. В прошлый уикенд он был на первом месте по кассе, в этот — спустился на третье — у него 19 млн, а общая касса на нынешней неделе перейдет порог в 900 млн. Возможно, и до миллиарда доберется, потому что в IMAX больше смотреть особенно нечего. Четвертое место у мультика «Семейка Бигфутов», 16 млн. Пятая позиция — у отечественной комедии «Любовь без размера» с обнаженной Светланой Ходченковой на постере. 12 млн рублей, но всего шесть зрителей на сеансе.

В этот уикенд нас ждет красочный фильм Роберта Земекиса «Ведьмы» по Роальду Далю — семейная сказка, но, пожалуй, для маленьких детей она слишком эксцентричная и даже страшная. Легендарный режиссер настолько натуралистично проработал образы чародеек, что и взрослым зрителям те будут потом сниться в кошмарах, хотя это всё равно очень весело и талантливо сделано. Кроме того, выйдут скандальный «Аутло», российский хоррор «Вдова», сразу две ленты с Омаром Си («Папина дочка» и «Ночной конвой») и «Крестная мама» с Изабелль Юппер. Но главное — полноценно стартует «Дедушка», и он, скорее всего, опять возглавит бокс-офис. Вопрос лишь в том, как быть с неуклонным падением посещаемости.

— Присутствие крупных блокбастеров в сетке и улучшение эпидемиологической ситуации не помешали бы, — считает Ольга Зинякова. — Однако уже в ноябре выйдут несколько долгожданных в России проектов — таких как «Цой» Алексея Учителя, «Кольская сверхглубокая» Арсения Сюхина и «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. А в предновогоднем декабрьском репертуаре зрителю точно будет из чего выбрать.

Если будет, где и кому показывать все эти фильмы, уточним мы.