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Пешеходную зону оформили в Южно-Сахалинске по нацпроекту

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В Южно-Сахалинске в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» завершено благоустройство транзитной пешеходной зоны на перекрестке улицы Сахалинской и проспекта Мира.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, тротуар выложен брусчаткой, применено ландшафтное освещение, завершено декоративное озеленение: высажены кусты барбариса, сирени, а также яблони декоративного сорта с темно-красными листьями. По индивидуальному заказу выполнены люки для инженерных колодцев: вместо стандартных букв и цифр на крышках декоративный рисунок. В планах администрации города аналогичное дизайнерское благоустройство территории по восточной стороне проспекта Мира (в районе дома №95).

В рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на 2020–2025» силами департамента городского хозяйства в Южно-Сахалинске ремонтируют 20 многоквартирных домов. На 17 объектах работы уже завершены, на финальной стадии исполнения находятся три дома. Срок окончания — не позднее 1 ноября. Стартовали работы по формированию архитектурного облика жилых домов, расположенных на улице Ленина.

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