Капитальный ремонт жилых домов в Южно-Сахалинске завершится к ноябрю

В рамках муниципальной программы «Жилищное хозяйство и благоустройство на 2020–2025» силами департамента городского хозяйства в Южно-Сахалинске ремонтируется 20 многоквартирных домов. На 17 объектах работы уже завершены, на финальной стадии исполнения находятся три дома. Срок окончания — не позднее 1 ноября.

В среднем капитальный ремонт занимает от 2,5 до 4 месяцев, в зависимости от технологий и материалов, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. При ремонте фасадов жилых домов, помимо работ в отношении самого фасада, также выполняется замена оконных блоков в местах общего пользования, ремонт крылец и входных групп, устройство отмостки, облицовка балконных экранов. Стартовали работы по формированию архитектурного облика жилых домов, расположенных на улице Ленина.

Всего в Сахалинской области планировалось обновить 600 многоквартирных домов в 2020 году. Большинство аукционов уже разыграно, контракты заключены. Подрядные организации приступили к работам на объектах. За большинство из них отвечает Сахалинский фонд капитального ремонта. Его силами обновят кровли, фасады и инженерные сети 400 домов. Еще 200 жилых зданий во всех районах региона отремонтируют с помощью региональной субсидии. Также решено привести в порядок 345 подъездов в 115 домах.